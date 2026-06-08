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União Europeia libera R$ 16,5 bilhões em ajuda à Ucrânia

Forças de Kiev retomaram cerca de 600 quilômetros de território ao longo de 2026

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A União Europeia anunciou a liberação de 2,8 bilhões de euros, aproximadamente 16,5 bilhões de reais, em auxílio à Ucrânia. A decisão ocorre num momento em que Kiev relata ter recuperado cerca de 600 quilômetros quadrados de território desde o início do ano, indicando uma mudança no cenário militar após anos de avanços russos.

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