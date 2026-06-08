Irã e Israel anunciam suspenção dos ataques após confrontos
Segundo informações, premiê israelense adotou medida a pedido de Donald Trump
As Forças Armadas do Irã anunciaram o fim das operações militares contra Israel, conforme noticiado por uma agência iraniana. Já a agência Reuters informou que Israel também suspendeu os ataques ao Irã a pedido de Donald Trump.
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