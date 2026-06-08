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Bill Gates vai ser ouvido por investigação do caso Epstein

Cofundador da Microsoft deve prestar esclarecimentos na quarta-feira (10)

Link Record News|Do R7

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O empresário Bill Gates comparecerá ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta quarta-feira (10) para prestar esclarecimentos no âmbito das investigações relacionadas a Jeffrey Epstein.

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