Deslizamento deixa 15 mortos e mais de cem desaparecidos em Uganda; veja imagens

Um grande deslizamento em uma região montanhosa de Uganda deixou pelo menos 15 mortos e mais de cem desaparecidos. Dezenas de casas foram destruídas e 40 famílias estão soterradas . A comunidade local se uniu aos esforços do resgate para tentar encontrar sobreviventes. As estradas estão intransitáveis, impedindo a chegada de ambulâncias e equipamentos pesados necessários para as buscas. O país enfrenta fortes chuvas desde outubro.