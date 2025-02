Esquiador sobrevive após ser arrastado por avalanche nos Alpes franceses

Um esquiador alemão de 50 anos sobreviveu após ser atingido por uma avalanche no Mont Blanc, nos Alpes franceses . Imagens registradas por um colega mostram o momento em que o homem é engolido pela neve e arrastado por 300 metros.



Apesar da gravidade da cena, ele foi resgatado com vida e levado ao hospital com ferimentos graves. Segundo testemunhas, o esquiador sobreviveu graças ao uso de um airbag de segurança. Na semana passada, cinco pessoas morreram vítimas de avalanches na mesma região, entre eles um brasileiro.