Estrela canina de Deadpool & Wolverine vence prêmio máximo do Fido Awards, na Inglaterra

O Oscar acontece no domingo (2), mas outra importante premiação coroou uma atriz de quatro patas com o maior prêmio global de cachorros, o Fido Awards, realizado no domingo (23) em Londres, na Inglaterra.



A cadela Peggy, uma mistura das raças pug e crista chinesa, levou o prêmio máximo do 'Oscar canino' por conta de suas cenas como Dogpool no filme Deadpool & Wolverine . A estrela vive em Yorkshire, no norte da Inglaterra, e também já foi ganhou o concurso de cão mais feio da Grã-Bretanha.



O organizador do evento disse que todo mundo ama Peggy e que ela tem talento para as telonas.