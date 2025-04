Experiência única! Barman japonês chama a atenção por transformar preparação de drinks em um show

Um barman tem feito sucesso ao transformar a preparação de drinks em um verdadeiro show em Tóquio, no Japão . Com direito a fogo, fumaça de gelo seco e movimentos impressionantes, Yuzo Komai atrai diversos clientes, que lotam o bar, desejando, além das bebidas, assistir ao espetáculo produzido. Os visitantes, que chegam de diversos locais do mundo, esperam por até semanas para conseguir uma das concorridas vaga com o bartender considerado um dos melhores do mundo .