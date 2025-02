Japão inicia programa para atrair trabalhadores remotos para o país

O Japão começou um programa para atrair os “nômades digitais”, nome dado a pessoas que trabalham remotamente de qualquer lugar do mundo. A iniciativa tem o objetivo de impulsionar a economia do país. Cerca de 35 milhões de nômades digitais movimentam um mercado de mais de R$ 4 trilhões. Percebendo o aumento de estrangeiros com essa forma de trabalho, estabelecimentos japoneses emprestam teclados e monitores aos interessados.