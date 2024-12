Café mineiro é eleito o melhor do mundo em concurso internacional

O café produzido na fazenda Serra do Boné, localizada em Araponga, Minas Gerais , foi eleito o melhor do mundo no Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy 2024. O lote brasileiro se destacou entre 622 amostras, provenientes de nove países, conquistando o título "Best of the Best" (melhor do melhor), que reconhece sua excelência. O produtor Matheus Lopes Sanglard, responsável pela propriedade, comemorou a vitória e disse que “é um café muito maduro, com um processo de pós-colheita muito bem-feito”.