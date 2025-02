Gato deixa aposentadoria e assume novo cargo político no Reino Unido

O gato Palmerston movimentou as redes sociais, no início de fevereiro, pelo anúncio da pausa na aposentadoria para assumir um novo cargo. O felino, que ficou conhecido em 2020 como "caça-ratos" do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido , foi adotado por Andrew Murdoch, governador das Ilhas Bermudas, território inglês. Agora, o animal será "consultor de relações felinas".