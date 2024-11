Grande Museu Egípcio abre para testes com estátua do faraó Ramsés 2°

A dois quilômetros de distância das pirâmides de Gizé está o Grande Museu Egípcio , que abriu para testes na fase final de construção. Os visitantes podem conferir parte do acervo de mais de 100 mil artefatos que o local abrigará. Entre as principais atrações está a estátua do faraó Ramsés 2° . Alguns ambientes, como a galeria do rei Tutancâmon, só serão abertos quando as obras terminarem, o que deve ocorrer ainda em 2024.