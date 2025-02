Homem é solto após passar 30 anos preso por um crime que não cometeu nos Estados Unidos

Gordon Cordeiro, de 51 anos, foi solto, na sexta-feira (21), após passar 30 anos detido por um homicídio que não cometeu, no Havaí Estados Unidos . Ele havia sido condenado à prisão perpétua por roubo e pelo assassinato de Timothy Blaisdell, em 1994.





No entanto, novos exames de DNA colocaram em xeque sua participação no crime. Pela legislação do país, Cordeiro pode receber até R$ 9 milhões em indenização.