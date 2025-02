Hotel de luxo em meio às montanhas da Arábia Saudita impressiona pela paisagem exuberante

Não são apenas as belezas naturais que impressionam os visitantes das montanhas de Hejaz, na Arábia Saudita . Um hotel recém-inaugurado, considerado ecologicamente correto, recebe os primeiros hospédes para contemplar a paisagem exuberante, combinando luxo e sustentabilidade. Outro aspecto que se destaca entre os turistas são os valores, com as diárias mais baratas chegando a custar R$ 13 mil.