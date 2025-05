Imigrante ilegal salta de carro em movimento para fugir da polícia, nos Estados Unidos

Um imigrante ilegal saltou de um carro em movimento durante uma perseguição policial no Texas , nos Estados Unidos. As imagens de abril deste ano mostram o momento em que o homem abre a porta do veículo em alta velocidade e salta na tentativa de fugir das autoridades. O imigrante conseguiu escapar da polícia e segue foragido. Já a motorista do carro foi detida pouco tempo depois e vai responder por tráfico de pessoas .