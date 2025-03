Impressionante! Encosta desaba sobre rodovia e assusta motoristas na Índia

Um deslizamento de terra provocou o bloqueio de um trecho da rodovia 154-A, no início de março, em Himachal Pradesh, estado da Índia . Nas imagens, é possível ver o momento em que grande parte da encosta desaba sobre a via. Por sorte, nenhum motorista trafegava no local, mas a cena assustou quem observava de longe. Equipes trabalham na remoção dos destroços para liberar a via.