Incêndio atinge parque em Nova York e dezenas de bombeiros são acionados

Um parque na ilha de Manhattan, em Nova York (EUA), foi atingido por um incêndio na noite desta quarta-feira (13). Segundo autoridades, dezenas de bombeiros foram encaminhados para conter as chamas e não há relato de feridos. Na última semana, as regiões do Brooklyn, Bronx e Nova Jersey foram afetadas por pontos focais de incêndio e chamou a atenção do prefeito, que pediu para os moradores evitarem abrir as janelas e passar pela área.