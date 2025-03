Incêndios florestais em arquipélago prejudicam a qualidade do ar na Flórida

Os incêndios florestais , que atingiram o arquipélago de Florida Keys na terça-feira (18), afetaram a qualidade do ar no estado. As chamas permanecem restritas a uma área rural , sem risco iminente para residências ou estabelecimentos comerciais. Especialistas destacam que a combinação da estação seca com os ventos intensos favorece a propagação do fogo. Não há registro de feridos.