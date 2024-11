Lula critica Carrefour e acena a novos mercados; veja discurso na íntegra

Em discurso na Confederação Nacional da Indústria nesta quarta-feira (27), o presidente Lula comentou o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, a polêmica envolvendo o boicote do Carrefour às carnes brasileiras e o fim do G20. Lula criticou a política francesa e indicou a aproximação com mercados ascendentes , como a Vietnã, a China e a Índia.