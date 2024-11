Motorista bêbado em alta velocidade invade mansão do primeiro-ministro do Reino Unido; vídeo

Um homem, de 44 anos, foi preso após colidir em alta velocidade com a entrada da mansão do primeiro-ministro do Reino Unido , Keir Starmer. Apesar do portão ter sido derrubado, as barras de proteção conseguiram conter um avanço maior do carro. O motorista confessou que estava bêbado e carregava várias latas de bebida alcoólica no veículo, segundo a polícia. O premiê não estava na propriedade no momento do acidente.