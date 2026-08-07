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EUA restringem direito à cidadania para estrangeiros

Medidas atingem 'países inimigos', diplomatas em missão e o chamado 'turismo de nascimento'

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Um documento assinado pelo presidente Donald Trump visa mudar as regras em torno da cidadania norte-americana, que garante o título aos nascidos em solo pertencente ao país.

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