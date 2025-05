Motorista é preso por dirigir na contramão de rodovia e provocar acidente com caminhão no Peru Flagrante mostra os outros carros sendo forçados a desviar do veículo; colisão de um caminhão e dois carros terminou com quatro feridos

Mundo Record News|Do R7 20/05/2025 - 13h31 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h31 ) twitter

