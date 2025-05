Motorista perde controle do carro e atropela 13 pessoas em frente a estádio espanhol

Um carro avançou contra a multidão em volta do estádio do Espanyol, na capital da Catalunha, e deixou 13 pessoas feridas momentos antes da partida contra o FC Barcelona, consagrado campeão da La Liga , na última quinta-feira (15).



Segundo a polícia, a motorista perdeu o controle da direção e acabou atingindo pedestres. Apesar da gravidade, todas as vítimas estão fora de perigo. Após o ocorrido houve tumulto e confronto entre os agentes de segurança e os torcedores.