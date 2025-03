Motorista segue reto em curva e arranca árvore ao bater o carro em Taiwan

Um motorista fugiu após colidir com o carro e arrancar uma árvore, na cidade de Taoyuan, em Taiwan , no início do mês. No vídeo, é possível ver que o veículo, em vez de fazer a curva, segue reto em direção à calçada. Por sorte, ninguém passava pelo local no momento da batida. A polícia local investiga a causa do acidente. Segundo uma testemunha, o condutor tinha idade avançada.