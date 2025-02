Motorista tenta 'dar lição' em criança, mas acaba capotando o veículo; assista

Câmeras de segurança na Índia captaram o momento exato em que um motorista de "tuk tuk", um tipo de veículo muito usado no país, tenta bater em um menino de bicicleta que dividia a via, mas se desequilibra e capota . O garoto saiu ileso e seguiu seu caminho, enquanto o motorista ficou no prejuízo. O caso aconteceu nesta segunda-feira (20), na cidade de Kadayanallur.