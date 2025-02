Mulher finge ser enfermeira e rapta recém-nascida em hospital na Itália

A polícia italiana realizou uma megaoperação para resgatar uma recém-nascida raptada de dentro da maternidade na terça-feira (21). As imagens das câmeras de segurança mostram a suspeita e o marido colocando a criança em um carrinho e saindo do hospital, localizado na cidade de Cosenza.



A mulher forjou uma gravidez durante nove meses como parte do plano e enganou familiares, que os aguardavam com uma festa. No dia do crime, ela afirmou aos pais da criança que era uma enfermeira e que levaria o bebê para exames. Com a demora, o casal acionou as autoridades, que realizaram buscas durante aproximadamente três horas. O carro dos suspeitos foi localizado, e ambos foram detidos. A pequena Sofia retornou aos pais e passa bem .