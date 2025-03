Jato que capotou no Canadá estava rápido demais, aponta relatório

O jato que capotou e pegou fogo enquanto tentava pousar em Toronto, no Canadá, estava indo rápido demais, aponta relatório preliminar, divulgado nesta quinta-feira (20). O documento diz que quando o sistema de alerta de proximidade do solo do avião soou, 2,6 segundos antes do toque no solo, a velocidade do ar era de 250 km/h.



O Conselho de Segurança nos transportes do Canadá, responsável pela investigação, ainda apura o pouso forçado, que fez com que 21 pessoas fossem hospitalizadas. Todos os 76 passageiros e quatro tripulantes a bordo sobreviveram quando o avião da Delta Airlines , que chegava de Minneapolis (EUA), pegou fogo após capotar e derrapar na pista em 17 de fevereiro de 2025.