Privada de ouro avaliada em R$ 34 milhões foi furtada em 5 minutos na Inglaterra; veja vídeo

A polícia do Reino Unido divulgou imagens do flagrante do furto da privada de ouro do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, ocorrido em 2019 . No vídeo, é possível ver criminosos invadindo o Palácio de Blenheim, onde o item estava exposto em uma mostra de arte. A peça foi levada em apenas cinco minutos e está avaliada em R$ 34 milhões.



O tribunal britânico iniciou o julgamento dos três homens nesta segunda-feira (24). O trio está preso e nega envolvimento no crime. Autoridades acreditam que o objeto tenha sido derretido.