Professor transforma lixo em música ao criar instrumentos a partir de materiais recicláveis

Latas de combustível, caixas de frutas, canos de água e outros resíduos ganharam novo destino e significado pelo trabalho do professor de música e técnico ambiental Favio Chávez. Com a ajuda de seus alunos, ele deu vida a uma escola que utiliza apenas instrumentos confeccionados a partir de descartes encontrados em aterros sanitários do Paraguai.



Favio também criou uma orquestra feita exclusivamente com equipamentos reciclados . Ao longo dos 18 anos do projeto, o professor busca converter o sucesso para ajudar a comunidade local de Cateura, na cidade de Assunção. "Claramente atraiu a atenção do mundo inteiro [...] pelo talento que esses jovens têm de transformar lixo em música", afirmou Chávez.



Com 60 integrantes, o grupo já se apresentou pela América Latina e levou dez de seus participantes para um evento exclusivo a diplomatas em Londres, na Inglaterra.