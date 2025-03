Provaria? Carne ‘impressa’ surpreende por aparência e nutrientes semelhantes aos da proteína

Já imaginou ter parte da sua refeição produzida em uma impressora? A ideia pode parecer estranha, mas já é possível graças a uma máquina chamada MicroForce. O equipamento consegue produzir carnes similares às compradas em mercados e açougues, em um sistema parecido ao de uma impressora 3D .



A inovação “imprime” fios que se assemelham às fibras da carne, com materiais à base de plantas e proteínas. Além da aparência, o resultado gerado conta com os nutrientes necessários para a alimentação. Segundo o CEO da empresa, investidores que apostam no projeto acreditam que a ideia pode expandir a gama de produtos e aumentar o alcance global.