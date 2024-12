Puma é devolvida à natureza após seis meses de tratamento nos Estados Unidos

O Departamento de Vida Selvagem da Califórnia encontrou uma puma com vários ferimentos em maio deste ano. Após os primeiros-socorros, o animal foi levado para um ambiente monitorado por câmeras, construído com o intuito de parecer com o seu habitat natural. Apenas no final de novembro a puma foi devolvida à natureza, usando um colar com sinal de GPS .