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Guarda iraniana pode ter fornecido equipamentos aos Houthis

Segundo fontes, comandantes, mísseis e drones foram enviados ao grupo iemenita

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A Guarda Revolucionária do Irã enviou mísseis e drones para o Iêmen com o objetivo de fortalecer os rebeldes houthis. Especialista analisa.

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