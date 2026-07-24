Guarda iraniana pode ter fornecido equipamentos aos Houthis
Segundo fontes, comandantes, mísseis e drones foram enviados ao grupo iemenita
A Guarda Revolucionária do Irã enviou mísseis e drones para o Iêmen com o objetivo de fortalecer os rebeldes houthis. Especialista analisa.
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