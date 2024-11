Que lindo! Casal patina em mar congelado com superfície transparente no Alasca; veja imagens

Imerso em uma paisagem natural de inverno , um casal de patinadores registrou um passeio sobre um mar congelado no Alasca . As imagens mostram uma superfície transparente de gelo que se assemelha a um chão de vidro. Apesar da beleza, a atividade pode ser arriscada, já que o solo é composto áreas mais frágeis que, provavelmente, não suportariam o peso do corpo humano.