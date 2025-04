Reabertura das grutas da antiga Rota da Seda atrai turistas na China

As grutas da antiga Rota da Seda , localizadas na cidade de Xinjiang, na China, foram reabertas ao público no último sábado (5), após um ano fechadas para reformas. Com todas as instalações restauradas, o local tem atraído diversos turistas. A área foi uma rede de caminhos comerciais que ligou o Oriente ao Ocidente por mais de 1.500 anos, sendo uma das principais conexões entre Europa e Ásia.



As estruturas, que integram a lista de As estruturas, que integram a lista de patrimônios mundiais da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), abrigam pinturas, desenhos e objetos de civilizações antigas. Os visitantes também podem explorar a história do local por meio de óculos de realidade virtual.