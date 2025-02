Réplica gigante de bolsa de luxo para o trânsito de Nova York

Os moradores de Nova York , nos Estados Unidos, foram pegos de surpresa, no final de janeiro, por uma bolsa amarela de quase seis metros transitando pelas principais vias da cidade. Criada pelo artista GEO, a peça é uma réplica gigante do modelo "Birkin", da marca de luxo francesa Hermès.



Devido ao tamanho e ao peso de meia tonelada, a obra precisou ser transportada já montada pelas rodovias do país, com direito a escolta policial, até uma exposição de arte na Flórida. O modelo custou aproximadamente R$ 600.000,00 para ser produzido.