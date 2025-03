Ataque a base aérea demonstra capacidade ucraniana de atingir a Rússia, diz professor

A Ucrânia atacou com drones uma base aérea russa que abriga bombardeiros com capacidade nuclear nesta quinta-feira (20). Uma grande explosão foi registrada a 700 quilômetros das linhas de frente da guerra, destruindo chalés que ficavam perto do campo de aviação na cidade de Engels. O Ministério de Defesa da Rússia disse que foram derrubados 132 drones ucranianos em regiões russas.



Para o analista internacional Vladimir Feijó, em entrevista ao Conexão Record News , a ofensiva demonstra que a Ucrânia desenvolveu capacidade ou recebeu apoio ocidental para fazer ataques à infraestrutura russa. “A Rússia, inclusive, declarou estado de emergência, limitando a circulação de pessoas, talvez até para que as notícias não cheguem na extensão real dos danos”, aponta.