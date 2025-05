Saiba como é viver em Byrnihat, a cidade indiana considerada a mais poluída do mundo

A cidade de Byrnihat, na Índia, foi classificada como a mais poluída do planeta , segundo pesquisa recente, divulgada pela empresa suíça IQAir e intitulada como Relatório Mundial de Qualidade do Ar de 2024. Os níveis de poluição do ar ultrapassam em muito os limites considerados seguros para a saúde humana — 128,5 µg/m³ de PM 2.5, 25 vezes o recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que é de 5 µg/m³. A situação coloca em risco a qualidade de vida da população local e levanta alertas globais sobre a crise ambiental no país.





As partículas presentes no ar dessas cidades são tão pequenas que podem penetrar nos pulmões e na corrente sanguínea, afetando todo o corpo. E os efeitos vão além da saúde da população, atingindo as plantações, baixa visibilidade do céu, além de problemas dentro das casas dos moradores de Byrnihat.





Segundo o Ministério da Saúde indiano, em 2023, 3.681 casos de infecções respiratórias foram registrados, um aumento significativo, comparado às 2.082 notificações de 2022. Os casos comuns causam tosses e resfriados, mas os problemas podem se estender em casos agudos e crônicos, como doenças cardiovasculares e respiratórias, diabetes e câncer em adultos. Já nas crianças, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivos podem ser registrados.