Sobe para três o número de mortes em ataque a faca feito por morador de rua em Nova York

Uma série de ataques com faca nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos , matou três pessoas na manhã desta segunda-feira (18). Segundo as autoridades, o homem detido, de 51 anos, aparenta ser um morador de rua e agrediu as vítimas sem roubar nada delas. Além disso, o agressor já tem oito passagens pela polícia. O prefeito da cidade declarou que “houve uma falta de avaliação dos graves problemas de saúde mental do suspeito”.