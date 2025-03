Sonho de infância: motorista mexicano encanta público com coleção de pelúcias

O motorista Juan Carlos Flores decidiu compartilhar a realização de um sonho de infância ao exibir, do lado externo do carro, sua coleção de brinquedos pelas ruas de Ciudad Juárez, no México . Flores conta que, quando pequeno, sua mãe não tinha condições financeiras para presenteá-lo. O mexicano já trabalhou como operário e chegou a ser deportado, mas as dificuldades não impediram que ele conquistasse o que sonhava.