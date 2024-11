'Trânsito inflado': balão de abóbora paralisa rodovia e causa engarrafamento nos Estados Unidos

Um artigo decorativo para as festividades do Halloween em formato de abóbora se desprendeu de uma casa na região de Ohio, nos Estados Unidos, e voou para o meio de uma rodovia, onde obstruiu duas vias. Autoridades foram acionadas para removê-la e liberar as pistas, mas os agentes acabaram sendo "engolidos" pelo objeto inflável. No fim, os policiais conseguiram remover a abóbora e devolvê-la ao dono.