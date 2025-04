Trump diz que tarifaço é ‘remédio' necessário ao comentar as fortes quedas de bolsas mundiais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não deseja ver as ações em queda devido ao tarifaço anunciado na última semana. Em entrevista à imprensa americana no domingo (6), o republicano ressaltou, no entanto, que “às vezes, é necessário tomar um remédio para consertar algo”.



A declaração ocorre em meio a dias de tensão nos mercados financeiros globais , provocada pelas novas taxas. Nesta segunda-feira (7), a bolsa de Hong Kong registrou queda de 13%, uma das mais acentuadas do dia. No Japão e em Pequim, na China , os recuos superaram 7%. Já na Europa, a bolsa da Alemanha chegou a cair 9%.