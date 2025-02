Trump recebe Zelensky na Casa Branca para discutir a segurança da Ucrânia e assinar acordo comercial

Após Trump afirmar que Zelensky não é importante para as negociações de paz na Ucrânia , os dois chefes de estados se encontram na Casa Branca, nesta sexta-feira (28) para viabilizar um acordo econômico que garanta a segurança da Ucrânia .



O pacto deve permitir a exploração dos Estados Unidos sobre os minérios raros em território ucraniano, como forma de pagamento pela ajuda militar americana na guerra contra a Rússia. Trump já descartou a possibilidade da entrada da Ucrânia na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), outras medidas para garantir a segurança do país ainda devem ser debatidas.