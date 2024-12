Vídeo: policial pula cerca para salvar criança de casa em chamas nos Estados Unidos

Dois policiais salvaram a vida de dois garotos durante um incêndio em uma residência no estado do Colorado, nos Estados Unidos . Um adolescente de 14 anos chamou os serviços de emergência relatando que ele e um amigo de oito anos estavam presos no quintal e não conseguiam atravessar a casa em chamas para escapar. Diante da situação, um dos policiais encontrou uma maneira de pular a cerca da propriedade e resgatar os meninos.