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Adaptação de best-seller estreia em maio no streaming

Filme com a vencedora do Oscar 'Sally Field' recebe trailer oficial

News das 10|Do R7

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O trailer completo de Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, uma adaptação do best-seller de Shelby Van Pelt, foi divulgado.

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