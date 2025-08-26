Agente de quatro patas? Gato é adotado por policiais e recebe até colete sob medida no Chile
Delegacia abriu as portas para o felino após ele ser perseguido por cães
Com o nome inspirado em um ninja da ficção, o gato Naruto encontrou um novo lar nas dependências de uma delegacia do Chile. O felino foi resgatado pelos policiais durante uma fuga de cães e, desde então, ganhou até um colete policial especial para circular pelos corredores. Segundo os agentes, Naruto já se tornou parte fundamental da equipe.
