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Astro de Hollywood é homenageado por sua trajetória em diferentes ramos

Universidade de Ulster homenageia Arnold Schwarzenegger por contribuição global

News das 10|Do R7

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O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, recebeu o título honorário da Universidade de Ulster, em Belfast, na Irlanda do Norte, em reconhecimento à sua trajetória que vai além do cinema.

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