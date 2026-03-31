Astro de Hollywood é homenageado por sua trajetória em diferentes ramos

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, recebeu o título honorário da Universidade de Ulster, em Belfast, na Irlanda do Norte, em reconhecimento à sua trajetória que vai além do cinema.



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