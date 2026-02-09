Logo R7.com
Atletas encaram volta ao mundo e vencem competição internacional

Michael Wardian e Beth Reed conquistaram título após corridas em condições extremas

News das 10|Do R7

Dois americanos foram os grandes campeões do Desafio Mundial de Maratonas. Eles passaram por diversos lugares do mundo, inclusive pela Antártida.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

