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Pré-adolescente se torna a melhor enxadrista da Grã-Bretanha

Garota supera adultas experientes e entra para a elite do xadrez mundial

News das 10|Do R7

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Uma menina de apenas 11 anos está chamando a atenção do mundo do xadrez ao se tornar a mulher mais bem ranqueada da Grã-Bretanha.

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