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Projeto 'linha 0' se torna experiência social na Suíça

Ônibus transforma trajeto em encontro entre desconhecidos

News das 10|Do R7

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Um projeto está chamando a atenção na Suíça com a proposta de transformar o trajeto em uma experiência exclusiva.

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