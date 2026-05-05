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Futebol feminino inclusivo ganha destaque em torneio

Atletas com deficiência visual mostram talento, superação e paixão em campo

News das 10|Do R7

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Na Cidade do México, um torneio de futebol feminino reuniu atletas com deficiência visual para uma competição marcada por habilidade e determinação.

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