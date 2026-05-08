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Ex-combatentes participam de mergulho em aquário da Geórgia

Programa foi criado para militares feridos, doentes ou com sequelas permanentes

News das 10|Do R7

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Um grupo de veteranos de guerra participou de um mergulho no aquário da Geórgia, nos Estados Unidos.

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